Кристину Орбакайте погнали из Европы: пока не определится с позицией, концертов не будет

Старшая дочь Аллы Пугачевой покинула Россию и живет вместе с семьей в США. Кристина Орбакайте уехала тихо, без каких-либо политических заявлений. И это взбесило Запад.

Исполнительница хита "Бровки домиком" много лет жила на две страны — в США бизнес у ее мужа, там учится дочь Орбакайте, но работа у Кристины была в России. Артистка много гастролировала, выступала в различных шоу на телевидении. Но в итоге решила быть ближе к семье и уехала.

Весной у Орбакайте должен состояться большой концертный тур по Европе. Но некоторые страны не желают видеть у себя дочь Пугачевой. Так, премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас потребовал хранящую молчание артистку определиться с гражданской позицией.

В Вильнюсе Кристина планировала выступить в конце мая. Теперь же концерт под угрозой срыва. Премьер-министр Литвы заявил, что якобы приезд Орбакайте возмутил местных жителей.

"Организаторы концерта могут задать ей этот вопрос и предоставить ответ общественности", — отметил Гинтаутас Палуцкас в беседе с литовским изданием LRT.

Кристина Орбакайте на заявление властей Литвы пока не отреагировала. Ни певица, ни ее представитель не дают комментарии.