Представлены новые герои СВО

Стало известно о новых подвигах российских военных в зоне проведения спецоперации.

Младший сержант Александр Федосов, командуя танковым экипажем, поддерживал наступление мотострелков. Обнаружив замаскированный опорник ВСУ, Федосов с подчиненными уничтожил огневые точки и большое количество живой силы врага.

Рядовой Камол Шарипов с группой штурмовиков, обойдя позиции противника с фланга, атаковал неприятеля. Камол одним из первых вступил в бой и ликвидировал часть радикалов. Зачистив опорник, Шарипов с сослуживцами удерживал оборону до подхода основных сил.