Российские силы ПВО сбили за два часа семь украинских дронов

Силы противовоздушной обороны отразили очередную попытку киевского режима устроить теракт на российской территории. ПВО сбила за два часа семь беспилотников ВСУ над регионами России, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, беспилотники ВСУ атаковали в период с 17.15 до 19.15 мск. Дежурные средства ПВО уничтожили три беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Воронежской области. Два беспилотника сбито над территорией Белгородской области, еще два - над акваторией Черного моря у побережья Крыма.

В Ростовской области объявили об опасности атаки беспилотников. МЧС призывает граждан покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.