Российские войска продолжают теснить противника в зоне СВО. Бойцы группировки "Восток" продвинулись вглубь обороны ВСУ. Только на трех основных направлениях неприятель потерял убитыми и ранеными до 850 человек. Уничтожено большое количество техники, в том числе натовского производства.

На харьковском направлении расчет РСЗО "Торнадо-С" группировки "Запад" поразил скопление живой силы противника. Пункт временной дислокации ВСУ обнаружила разведка с помощью беспилотника. Получив координаты, экипаж нанес сокрушительный удар по боевикам, что и подтвердили кадры объективного контроля. Наши "Торнадо" ежедневно ликвидируют десятки вражеских целей.

В Запорожской области барражирующими боеприпасами "Ланцет" уничтожена замаскированная гаубица западного производства, из которой неонацисты вели обстрелы мирных жителей. Орудие на расстоянии около 30 километров обнаружил оператор разведывательного дрона. И "Ланцеты", зайдя на цель, разнесли пушку в клочья.

В курском приграничье накануне был взят под наш контроль населенный пункт Гуево, и над ним теперь снова развевается российский триколор. Морпехи 177-го отдельного гвардейского полка Каспийской флотилии после освобождения села начали оказывать первую помощь мирным жителям и эвакуировать их в безопасные районы. За время нахождения под оккупацией ВСУ им пришлось многое пережить. Тем не менее люди берут с собой самое необходимое и надеются вернутся в родные дома.

Авиация продолжает уничтожать последние укрепления противника в курском приграничье. Истребитель-бомбардировщик Су-34 точным ударом ликвидировал вражеский пункт временной дислокации.