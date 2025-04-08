Белый дом ввел 104-процентные тарифы на китайскую продукцию

Администрация США резко ужесточила импортные пошлины на китайскую продукцию. Новый тариф на товары из Китая составит 104%, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на слова представителя администрации Белого дома.

Сообщения об эскалации торгово-экономического противостояния Вашингтона и Пекина подтвердили и другие американские СМИ. По их данным, дополнительные пошлины на китайские товары начнут действовать 9 апреля в 19:00 по московскому времени.

Поводом к введению драконовских мер в отношении китайских товаров стал отказ Пекина отменить пошлины в 34% на всю ввозимую американскую продукцию. С 9 апреля повышенные сборы США начнут взимать и с остальных поставщиков, минимальный тариф – 10%.