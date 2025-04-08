"Она приходит на каток": Навка рассказала, в ком нашел утешение вдовец Петр Чернышев

Петр Чернышев в мае прошлого года потерял жену. Анастасия Заворотнюк скончалась после 5 лет борьбы с раком. Говорят, что до сих пор фигурист не справился с горем, каждый день он проведывает могилу любимой.

Подруга Чернышева Татьяна Навка рассказала, что Петр постепенно приходит в себя. Сейчас состояние фигуриста тревожит Навку не так сильно, как несколько месяцев назад. Петр продолжает работать на льду, а утешение он нашел в 6-летней дочери Миле.

"Я спокойна сейчас за Петю, все более-менее нормально. У него подрастает дочка, прекрасная Милаша, он занимается ее воспитанием. Ей нравится фигурное катание, она тоже приходит на каток. Он полностью погружен в ее жизнь и в работу, поэтому да, надеюсь, время лечит", — поделилась олимпийская чемпионка.

Навка отметила, что продолжает плотно сотрудничать с Чернышевым. Он не только выступает, но и занимается режиссурой спектаклей на льду. "Я благодарна судьбе, что мы встретились", — призналась фигуристка в беседе с WomanHit.