Подполье сообщило о подготовке операции украинскими войсками

ВСУ накапливают силы на херсонском и николаевском направлении. Судя по всему, они готовят военную операцию, заявил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Вооруженные силы России за последние две недели активно наносили удары по складам ВСУ вдоль побережья Днепра. По данным местных наблюдателей, в числе пораженных объектов — хранилища плавсредств, которые ВСУ в больших количествах стягивают к Днепру. По мнению Лебедева, это не случайность.

Также в Николаевской области были замечены колонна грузовиков с зелеными ящиками и грузовики с орудиями на лафетах. Поступают сообщения о перемещении бензовозов по шоссе в направлении Херсона.