Обвиняемый в покушении на Трампа пытался купить ракетную установку на Украине

Вскрылись новые подробности покушения на Дональда Трампа, которое произошло 15 сентября в гольф-клубе Trump International Golf Club во Флориде. Обвиняемый в попытке застрелить президента США тщательно планировал преступление.

Газета The New York Post выяснила, что 58-летний Райан Уэсли Раут пытался купить ракетную установку на Украине. При чем оружие он искал всего за несколько недель до ареста.

Раут общался с мужчиной, которого принял за имеющего доступ к военному оружию гражданина Украины. Торговца ракетными установками и гранатометами американец нашел в одном из чатов, который функционировал через зашифрованное приложение для обмена сообщениями. Раут очень хотел приобрести РПГ или Stinger.

Райан Уэсли интересовался ценой и как можно отправить ему установки. При этом мужчина не скрывал, что оружие ему нужно для убийства президента США. "Мне нужно оборудование, чтобы Трамп не мог быть избран", — писал он в чате.

Напомним, Райан Уэсли Раут был арестован после попытки застрелить Дональда Трампа. Агент Секретной службы заметил дуло винтовки, торчащее из кустов в гольф-клубе Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич. Оказалось, что преступник просунул оружие сквозь сетчатое ограждение. Охрана Трампа открыла огонь. Рут попытался скрыться с места происшествия, но был задержан.