Госдеп США подтвердил дату переговоров с Россией в Стамбуле

Делегации России и США встретятся для консультаций в Стамбуле 10 апреля. Появившуюся ранее в СМИ информацию подтвердила руководитель пресс-службы госдепартамента Тэмми Брюс. По ее данным, тема обсуждения - работа дипмиссий, вопросы Украины затрагиваться не будут.

Проблемы работы посольств представители России и США уже обсуждали на предыдущей встрече, 27 февраля. Тогда переговоры продолжались более 6 часов.

О том, что Москва и Вашингтон готовят новую экспертную встречу, аналогичную той, что состоялась в конце февраля в Стамбуле, сообщил глава МИД России Сергей Лавров 1 апреля. Российский министр подчеркнул, что для успеха в переговорах нужны не просто обещания, а конкретные решения.