Штрафы для гадалок, магов и экстрасенсов хотят увеличить до 1 миллиона рублей.

Для гадалок, магов, экстрасенсов предлагают ввести отдельное наказание по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"). Предложение внёс депутат Алексей Диденко.

В последнее время в РФ наблюдается устойчивая негативная тенденция, связанная с ростом числа преступлений, совершаемых под видом оказания платных услуг эзотерического характера. Депутат считает, что нужна отдельная норма — с более серьезными штрафами:

- За ущерб до 4,5 миллионов рублей — штраф до 500 тысяч рублей;

- За ущерб свыше 4,5 миллионов рублей — штраф до 1 миллиона рублей.