Штрафы для гадалок, магов и экстрасенсов хотят увеличить до 1 миллиона рублей.
Для гадалок, магов, экстрасенсов предлагают ввести отдельное наказание по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"). Предложение внёс депутат Алексей Диденко.
В последнее время в РФ наблюдается устойчивая негативная тенденция, связанная с ростом числа преступлений, совершаемых под видом оказания платных услуг эзотерического характера. Депутат считает, что нужна отдельная норма — с более серьезными штрафами:
- За ущерб до 4,5 миллионов рублей — штраф до 500 тысяч рублей;
- За ущерб свыше 4,5 миллионов рублей — штраф до 1 миллиона рублей.