Ректоры и преподаватели московских технических вузов сдали ЕГЭ по физике

На лицах - ни тени иронии. Сосредоточенность - предельная. Для начала - стандартная для ЕГЭ процедура регистрации: участники сдают мобильные телефоны, сумки. Ректоры, проректоры, педагоги с учеными званиями и научной степенью - те, кто физике посвятили всю жизнь - садятся за парты и готовятся сдать первый экзамен по стандарту ЕГЭ. Признаются - любопытство разбирает.

"Коллеги должны представлять, что из себя представляет ЕГЭ и в какой шкуре себя чувствуют участники", - отметил Владимир Усков, доцент кафедры общей физики МФТИ, эксперт ЕГЭ.

Физик-экспериментатор и по совместительству преподаватель Владимир Петухов читает в МФТИ лекции по электричеству оптики. Самый опытный из присутствующих.

"Волнения нет по одной простой причине - я ничем не рискую. Меня же не выгонят, скорее всего, после этого, если я напишу плохо", - шутит он.

Конечно, с высоты университетского курса школьный уровень кажется слишком простым, и было бы нечестно отвести на решение задач те же 3 часа 55 минут, как и абитуриентам. Потому взяли прошлогодний вариант ЕГЭ по физике, но на его выполнение дали всего час. В аудитории наступила тишина. 26 заданий - базовая часть и вторая - посложнее. Участники склонились над решением. Обстановка под стать: по рядам ходит экзаменатор, из подручных средств - линейка и калькулятор.

Время пролетело незаметно, и взрослые, среди которых есть и эксперты ЕГЭ, сдав свои работы, вереницей потянулись к выходу.

Рособрнадзор и МФТИ - организаторы эксперимента - говорят: задача не проверить знания педагогов, а доказать, что ЕГЭ по физике не так страшен, как о нем говорят. А также привлечь внимание к предмету.

Абитуриенты технических направлений все чаще выбирают информатику. Не исключено, что со следующего года физику нужно будет обязательно сдавать всем, кто решит поступать на инженерные специальности. Этот вопрос активно обсуждается в правительстве страны.

"Мы все заинтересованы в том, чтобы больше и больше наших школьников занимались в физических кружках, выбирали профиль естественно-научный или инженерный в старшей школе. И потом приходили в наши университеты за современной, интересной, перспективной профессией", - заявил Дмитрий Ливанов, ректор МФТИ, министр образования и науки России в 2012-2016 годах.

Всем интересно, какие же результаты. Предварительно сообщили, что участники показали хорошее знание предмета. И некоторые решили летом сдать еще биологию и профильную математику.