Не менее 16-ти грузинских городов остались без электричества

Большая часть территории Грузии минувшей ночью погрузилась во тьму. По предварительной информации, без электричества остались не менее 16 городов. Среди них - Тбилиси, Батуми и Кутаиси. Заведения и объекты инфраструктуры перешли на питание от генераторов.

В столичной электрораспределительной компании сообщили: причиной блэкаута стала крупная авария. Ведутся восстановительные работы. Население призвали не поддаваться панике.

В ряде населенных пунктов свет уже появился, но пока работает с перебоями.