При обрушении крыши ночного клуба в столице Доминиканы погибли губернатор и спортсмены

До 79 человек возросло число погибших при обрушении крыши ночного клуба в столице Доминиканской Республики. Пострадавших более полутора сотен.

На месте трагедии продолжается разбор завалов - спасатели надеются найти выживших. ЧП произошло ночью, когда шел концерт. В зале находилось около 300 человек. По неизвестной пока причине крыша здания рухнула прямо на людей.

Среди получивших травмы - популярный в стране певец Рубби Перес, который в этот момент выступал на сцене. Среди погибших - губернатор провинции Монте-Кристи и игроки высшей бейсбольной лиги. В стране объявлен трехдневный траур.