Город-крепость: 80 лет назад под натиском Красной Армии пал Кенигсберг

Красная армия подошла к Кенигсбергу еще в январе 1945-го. Но сразу город брать не стали. Командование решило накопить сил и разработать детальную операцию его штурма. Немецкая же пропаганда заявляла, что историческая столица Пруссии и родина Канта - это неприступный бастион, завладеть которым невозможно. И все же в начале апреля РККА начала активные действия.

"В течение четырех дней шла артиллерийская подготовка. И дальше наши штурмовые отряды ринулись в бой", - рассказывает Юлия Венгер, главный документовед по работе со СМИ и общественностью Центрального архива Минобороны.

Линии оборонительных фортов вокруг города начали выстраивать еще после наполеоновских войн. В ходе Второй мировой немцы возвели новые бункеры с трехметровыми бетонными стенами.

"Мало того, что они каменные, они все окружены рвами, они все забетонированы и сверху засыпаны землей. Их не пробивает даже современная артиллерия", - отметил Константин Залесский, вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны.

Однако очень быстро стало понятно, что городу суждено пасть перед Красной Армией. Первые же немецкие пленные признавались, что в бой они идут только под угрозой расстрела и их потери от русской артиллерии огромны.

Обо всем этом рассказывает новый мультимедийный раздел сайта Минобороны.

"Это сочетание не только мощнейших ударов артиллерии. Это также точечная работа авиации. И вместе с тем - штурмовых групп. Это явилось образцом и показателем искусства нашей Красной Армии", - продолжает Венгер.

А примером отваги и мужества служили бойцы и офицеры РККА. За взятие Кенигсберга 216 человек удостоены звание Героя Советского Союза. Один из них - Александр Космодемьянский, брат той самой партизанки Зои. Самоходка лейтенанта Космодемьянского стала кошмаром для немцев.

"Открыв залповым огнем по форту, первым ворвалась во двор, принудив капитулировать гарнизон, взяв в плен 380 немецких солдат, склады, захватив 9 исправных танков, а также 200 автомашин", - перечисляет Венгер.

Александр Космодемьянский звание Героя получил посмертно. Он погиб через несколько дней после взятия города. Комендант Кенигсберга, объявивший капитуляцию, за предательство был приговорен Гитлером к расстрелу.

"Со взятием Кенигсберга, в общем и целом, Восточная Пруссия как немецкая земля перестала существовать", - указал Залесский.

После успешного штурма Кенигсберга Москва салютовала по первому разряду, как в честь освобождения европейских столиц или крупнейших советских городов.