Из горевшего в Москве роддома эвакуировали 39 человек

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям России спасли 39 человек на пожаре в родильном доме в Москве. Об этом в среду, 9 апреля, рассказали в пресс-службе МЧС.

Как уточняет ведомство в своем Telegram-канале, вспыхнуло здание на Госпитальной площади, огонь охватил седьмой этаж. По этому адресу, согласно данным из открытых источников, расположен родильный дом при городской клинической больнице №29 имени Н.Э. Баумана.

В МЧС рассказали, что к настоящему времени пожар ликвидирован, площадь возгорания составляла 50 квадратных метров. Никто не пострадал. Эвакуировали 39 человек, в том числе шестерых спасли по автолестнице.

Ранее трагедия произошла в Подмосковье: при пожаре в квартире во Власихе погибли четыре человека — две супружеские пары. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Крупный пожар произошел в Вологде, тушить огонь пришлось всю ночь. Здание ночного клуба горело на площади около 900 квадратных метров, а началось возгорание с вспыхнувшего масла во фритюрнице.