Тело Паши Техника доставили в Россию

Паша Техник умер в одной из больниц Таиланда 5 апреля. Около двух недель рэпер был в коме, но врачи до последнего бились за жизнь музыканта. Лишь когда его органы стали отказывать и начался сепсис, медикам пришлось отключить Техника от аппарата жизнеобеспечения.

Сейчас же стало известно, что самолет с телом Паши Техника в ночь на 9 апреля приземлился в Москве. Рэпера отвезли в морг. Агент музыканта Марк Яровный заявил, что информацию о том, где будет похоронен артист, он сообщит позже, передает SHOT.

По предварительным данным, прощание с рэпером пройдет в конце этой недели в Храме Павла и Петра в Лефортово, а затем его придадут земле на одном из престижных столичных погостов. У родных рэпера не было на это денег, но на помощь пришла журналистка Ксения Собчак, она купила и место под могилу, и гроб из благородного дерева.

У Паши Техника осталось внушительное наследство. У артиста было во владении несколько квартир. Скорее всего, они достанутся его маленькому сыну Ивану от бывшей жены Евы Карицкой. Кстати, после расставания супруги поддерживали отношения. Ева сделала все возможное, чтобы спасти Павла, когда ему стало плохо в Таиланде.