Кадыров велел наказать семью напавшего на полицейских в Чечне

Особая ответственность лежит на родителях и ближайших родственниках террористов, совершающих преступления. Такое заявление сделал во вторник, 8 апреля, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Политик рассказал в своем Telegram-канале, что провел совещание с руководством силовых ведомств и правоохранительных органов после вооруженного нападения мужчины на сотрудников полиции в Ачхой-Мартане. Преступник был застрелен на месте, один из пострадавших полицейских скончался от полученных ранений.

Кадыров заявил, что нападением на сотрудников полиции в Ачхой-Мартане руководил гражданин Украины, некоторые из руководителей этого преступления находятся в Турции. Глава Чечни заверил, что все виновники будут признаны к ответственности.

Ответить придется и семье убитого преступника — их выдворят из Чечни. Как подчеркнул Кадыров, "каждый из них должен понимать, что ему придется ответить за преступные действия своих близких, если он знал, но бездействовал, потворствовал или, тем более, поощрял путь насилия".

Ранее Рамзан Кадыров, комментируя аналогичное происшествие в отношении правоохранителей, предполагал, что человек мог совершить такой страшный поступок из-за "новшества западных стран". Именно оттуда, по его словам, пришла практика "нападения с ножом".

При этом глава Чечни отмечал, что достоин Нобелевской премии за борьбу с терроризмом в регионе. Политик заявил, что мы "благодаря президенту Владимиру Путину навели порядок, мирно живем, развиваемся", тогда как Соединенные Штаты до сих пор не могут справиться с терроризмом на Ближнем Востоке.