Мы наблюдаем очередную волну, когда Европа ополчилась и окрысилась в очередной раз на Россию. Такое заявление сделал в среду, 9 апреля, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дипломат напомнил, что уже не раз мировые трагедии начинались с агрессивных действий европейцев: и наполеоновские войны, и Первая мировая война, и Вторая мировая война.

Только когда Вторая мировая война ослабила Европу, американцы стали лидерами так называемого свободного мира — "тогда уже они инициировали большинство конфликтов на планете", хотя "до этого весь трагизм шел исключительно из Европы".

Указал Лавров и на то, что якобы нейтральные страны Европы воевали на стороне фашистов — например, официальные французские войска участвовали в ряде карательных операций. Вместе с тем министр отдал должное движению сопротивления, подчеркнув, что о его роли мы никогда не забудем, сообщает ТАСС.

Ранее зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев отмечал, что европейцы так и не поняли, чем грозит необъявленная война против России, и "начали снова трясти своими скудными стратегическими потенциалами". Однако давно известно, чем это закончится.

Французские журналисты предупреждают, что европейская система противовоздушной обороны как никогда уязвима перед российскими ракетами — она абсолютно не готова на случай отражения "российской агрессии". Не улучшится ситуация и через пять лет.