Михаила Ефремова тайно вывезли из колонии

Михаил Ефремов освободился из белгородской колонии ИК-4. Об этом заявил адвокат актера Юрий Падалко. По его словам, артиста вывезли из колонии тайно, чтобы обойти толпу журналистов, передает SHOT. Как отметил Падалко, Ефремов уже находится на трассе и едет домой, сообщает Baza.

Ранее сообщалось, что состояние здоровья Михаила Ефремова оставляет желать лучшего. Якобы он почти перестал ходить, у него сильная одышка. Говорят, что после освобождения Михаил Ефремов вплотную займется своим здоровьем. О возвращении к съемкам в кино или работе в театре пока речи не идет.

Отметим, что в тюрьме актер пробыл четыре года, за это время он сильно подорвал свое здоровье. Помимо болезни легких у Ефремова серьезные проблемы полости рта. У артиста отсутствует почти половина зубов. Ему предстоит долгая и дорогая установка имплантов.

Напомним, 24 марта суд удовлетворил прошение Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении.