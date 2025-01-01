Минтруд назвал число многодетных матерей, которым повысят пенсии

Снятие ограничения по зачету в страховой стаж россиян периодов ухода за ребенком, если будут внесены соответствующие корректировки в законодательство, коснется 400 тысяч многодетных матерей. Такие подсчеты провели в Министерстве труда и социальной защиты России.

Как пишет РБК, ссылаясь на финансово-экономическое обоснование к подготовленным ведомством поправкам, это затрагивает женщин с пятым и последующими детьми. Действующие нормы определяют, что в страховой стаж идет уход за каждым ребенком до полутора лет, но не более шести лет в совокупности. Это значит, что пенсионные коэффициенты можно получить не более чем за четверых детей.

Поскольку президент Владимир Путин называл это ограничением прав россиян и требовал убрать этот лимит, по новым нормам предлагается учитывать все периоды отпуска по уходу за ребенком, независимо от количества детей.

Это, по замыслу властей, приведет к перерасчету пенсий многодетных матерей. На реализацию этой меры потребуется около 10 миллиардов рублей в год.

Ранее Социальный фонд рассказал, кто в 2025 году вправе претендовать на получение страховой пенсии по старости. Нужно не только достичь пенсионного возраста, но и накопить минимально необходимый трудовой стаж и набрать минимум 30 пенсионных коэффициентов.

Между тем глава федерального правительства Михаил Мишустин рассказал, что с 2026 года индексация страховых пенсий будет осуществляться в два этапа: с 1 февраля, соответственно, по инфляции предшествовавшего года, а с 1 апреля — с учетом роста доходов Соцфонда.