Дачу Аллы Пугачевой на Истре могут снести

Уже который год дачу Аллы Пугачевой на Истре в подмосковном поселке Малые Бережки пытаются продать. Трехэтажный особняк площадью 1000 кв. м с бассейном и гаражом на три машины расположен на участке в 50 соток. У Примадонны там есть даже причал с личным выходом к воде и отдельный домик для прислуги.

После того, как певица переехала жить в замок в деревне Грязь, дачу она оставила старшему внуку Никиту Преснякову. Однако вскоре после начала мобилизации тот собрался и покинул Россию. Теперь он живет в США, а дача оказалась выставлена на продажу. И если поначалу ее пытались сбыть за 225 миллионов рублей, то теперь цену снизили до 152 миллионов. На даче также сделали ремонт. Однако все равно недвижимость никого не привлекает. Специалисты уверены, что на это есть серьезные причины.

"Особняк построен на территории водоохранной зоны. И потенциальные покупатели понимают: его просто могут снести. Пока хозяйкой здесь была Пугачева, из уважения к ней глаза закрывали на многое. Но сейчас ситуация иная", - объяснила риелтор Виктория Маркова.

Также, по ее мнению, особняк и коммуникации надо серьезно ремонтировать, проводить централизованную канализацию вместо существующего септика.

Отметим, что дача Пугачевой действительно под угрозой. В начале нулевых Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования МПР РФ обеспокоилось банькой артистки, построенной в 36,5 м от Истринского водохранилища вместо положенных 55 метров. От Пугачевой потребовали снести постройку, но этого так и не случилось. Говорят, Примадонна переоформила ее как кладовку.

Затем чиновников встревожил железный забор, который, по их мнению, преграждал другим дачникам доступ к береговой полосе. Специалисты отдела надзора за водными ресурсами Департамента Росприроднадзора по ЦФО составили протокол об административном правонарушении и даже оштрафовали Пугачеву на небольшую сумму. Но с той поры минуло уже лет десять, а забор так и стоит, сообщает "КП".