Оказавшаяся в долгах Ивлеева продала дом актеру Вдовиченкову

Особняк в коттеджном поселке "Старый Свет" в Истринском районе достался ведущей Анастасии Ивлеевой после развода с Элджеем. Два этажа, 364 "квадрата", гараж на пять автомобилей и 15 соток земли — все это оценивалось риелторами в 150 миллионов рублей, но из-за долгов Ивлеевой нужны были деньги, поэтому пришлось уступить 30 миллионов.

В итоге ведущая продала недвижимость за 120 миллионов известному актеру Владимиру Вдовиченкову и его супруге, актрисе Елене Лядовой. Как передает Mash, сделка состоялась еще в марте.

Говорят, почти три миллиарда в год зарабатывала Настя Ивлеева на пике популярности на своих чипсах и энергетиках. Теперь же выручка сильно просела после того, как ее тотально отменили.

А вот в личной жизни у ведущей дела гораздо лучше. В конце 2024 года блогерша снова пошла под венец. На сей раз ее избранником стал ведущий, фермер, строитель Филипп Бегак. Говорят, влюбленные расписались в Мурманске и отправились в свадебное путешествие по Заполярью. Для Филиппа этот брак тоже стал вторым. Первой женой Бегака была фотохудожница Виталина Строкач.