Неграмотные действия сил противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) привели к гибели гражданского населения в Кривом Роге. Об этом рассказал во вторник, 8 апреля, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Дипломат на заседании Совета Безопасности всемирной организации рассказал, что российские военные ликвидировали командиров ВСУ и наемников, в том числе представителей "ряда натовских армий, направивших своих инструкторов на Украину".

Однако из-за непрофессиональных действий ПВО Украины выпущенная на перехват украинская ракета привели к гибели гражданского населения в прилегающей к ресторану зоне. Небензя подчеркнул, что это доказывают характеристики поражающих элементов, наблюдавшиеся в момент гибели гражданских.

Постпред поставил в вину киевскому режиму сам факт проведения военного совещания в жилом районе — это использование мирных граждан в качестве живого щита для прикрытия для военной деятельности, сообщает РИА Новости.

Ранее на Украине рассказали, почему предводитель киевского режима Владимир Зеленский искажает реальные потери ВСУ — он называет погибшими лишь тех украинских военных, за которых уже выплатили компенсации.

Тем временем бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне украинский посол в Великобритании Валерий Залужный признался, что американская сторона была плотно вовлечена в планирование украинских военных операций с первых же месяцев боев против России.