Собянин: Почти все дети-сироты в Москве растут в приемных семьях

Почти все дети-сироты в Москве растут в приёмных семьях. Как рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин, это около 17 тысяч ребят. А для тех, кто ещё остается в учреждениях, городские власти делают всё, чтобы они обрели новый дом.

Так, уже более 10 лет назад запущен проект имущественной поддержки приёмных семей. Работает и специальный портал об органах опеки. На платформе есть возможность подписаться на обновления регионального банка данных о детях-сиротах.

В столице открыты 25 школ приёмных родителей. В прошлом году их посетили более трёх тысяч человек. Для тех, кто помогает детям обрести семью, в Москве учреждена и специальная премия - "Крылья аиста".