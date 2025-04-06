Александр Петров показал новорожденного сына

Накануне, 8 апреля, появилась информация, что 24-летняя супруга Виктория родила популярному актеру Александру Петрову сына. Однако радостное событие случилось еще раньше. Об этом рассказал сам артист. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Петров опубликовал фотографию, на которой запечатлен с новорожденным наследником и супругой, и написал:

"06.04.2025. Добро пожаловать на нашу планету, Федор Александрович! Мы тебя очень ждали! Мы тебя очень любим! Любимая жена, спасибо за сына! Ты - Богиня! Я тобой горжусь, восхищаюсь и очень тебя люблю!"

В комментариях многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах и поздравлениях. Причем не остались в стороне и представители отечественного шоу-бизнеса. Добрые слова Александру Петрову и его жене Виктории написали актрисы Екатерина Шпица и Екатерина Волкова и многие другие.

О том, что у них будет ребенок, Александр Петров и его супруга Виктория сообщили в социальных сетях. Влюбленные опубликовали фотографии, не оставившие подписчикам сомнения, что Вика беременна. Зимой Александр и Виктория провели гендер-пати в узком семейном кругу и выяснили, что у них будет сын.

Напомним, Александр и Виктория оформили отношения осенью 2023 года, причем для доброй половины шоу-бизнеса новость стала сенсацией, ведь Петров долгое время встречался с актрисой Стасей Милославской, и общественность была уверена, что актер женится на ней. Однако его избранницей стала совсем другая женщина. Сам Александр Петров впоследствии объяснял, что с первого взгляда влюбился в Викторию.