Площадь природных пожаров в Забайкальском крае выросла почти в два раза

Всполохи пламени и столбы дыма - Забайкалье словно в огненном кольце. По данным на это утро, в регионе действуют 43 лесных пожара. Полыхают более 40 тысяч гектаров полей и тайги. В лесах продолжает действовать режим ЧС регионального уровня.

С огнем борются около тысячи сотрудников МЧС и 170 единиц техники. За прошлые сутки были ликвидированы 20 природных очагов. Но штормовой ветер ежеминутно раздувает тлеющие угли.

Под Читой спасатели тушили дачи. Как предполагают местные жители, огонь пришел с поля. Сгорели постройки на площади около двух тысяч квадратных метров.

В Забайкалье запросили помощь у других регионов. До сегодняшнего дня существовала угроза перехода огня на населенные пункты и фермерские хозяйства. В настоящий момент все угрозы сняты. Наиболее сложная лесопожарная обстановка складывается в трех округах: Тунгокоченском, Читинском и Чернышевском.

В регионе нарушено сообщение. Из-за близости огня дымовая завеса стоит над участками федеральной трассы "Байкал" - движение по ним ограничено. По этой же причине заблокирована дорога между поселками Лесной городок и Хвойный. На месте дежурят госавтоинспекторы.

Специалисты уверены: во всех пожарах виноваты люди. За любое сообщение о поджигателях травы и мусора готовы заплатить до 100 тысяч рублей.

В соседней Бурятии за сутки площадь лесных пожаров выросла также вдвое - почти до двух с половиной тысяч гектаров. Причиной стал пал травы. Порывы ветра мгновенно распространили пламя на большую территорию, в том числе на ферму. Погибли три коровы, еще десятки животных удалось спасти. В Бурятии действует особый противопожарный режим, доступ в лес ограничен.