В Москве открылся Форум семейных династий России. Он организован в Президентской академии и приурочен к проведению Года защитника Отечества.

Среди основных тем - укрепление традиционных ценностей, патриотическое воспитание молодежи и связь поколений. Мероприятие объединило студентов, общественных деятелей и, конечно, представители известных трудовых и военных династий.

Истории своих семей рассказывают и внуки героев Великой Отечественной войны. Многие из них - участники спецоперации.

Также в рамках форума проходит фотовыставка "Код памяти: династии Победы".