Почти 3 миллиарда рублей выделено в этом году на развитие адаптивного спорта в России

Почти 3 миллиарда рублей выделено в этом году на развитие адаптивного спорта в стране. Об этом заявили на итоговом заседании рабочей группы по подготовке к профильному совету при президенте.

Спикеры обсудили ряд важных вопросов. Например, создание единого окна на портале Госуслуг, чтобы расширить доступ к информации о том, где можно пройти физическую реабилитацию. Также говорили о доступности спортивных объектов и их оснащенности.

"Помимо работы с имеющейся инфраструктурой, Минспорт вместе с регионами работает над созданием самостоятельных учреждений, центров, школ, отделений адаптивного спорта. Уже создано 88 таких учреждений в 65 регионах. Как бывший губернатор могу сказать: в Хабаровском крае мы такое учреждение тоже создавали. Оно пользуется огромной популярностью и спросом", - отметил Михаил Дегтярев, министр спорта России, президент Олимпийского комитета.