Плату за вывоз мусора могут изменить в регионах России

Заместитель главы правительства России Дмитрий Патрушев по результатам совещания с руководством регионов поручил оценить, насколько рационально было бы перейти на новую систему оплаты вывоз мусора.

Как пишут "Известия" со ссылкой на Минприроды, окончательное решение по этому вопросу останется за субъектами Российской Федерации, поскольку это, по действующему законодательству, их компетенция.

Сейчас в регионах чаще всего рассчитывают платеж за вывоз мусора в зависимости от количества зарегистрированных на жилой площади. Вместе с тем есть и субъекты, в которых платят за отходы в зависимости от того, сколько квадратных метров в распоряжении у человека.

Ранее россиянам напомнили, что нарушение правил утилизации мусора на дачных участках грозит штрафами. Депутат Государственной думы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин подчеркнул, что сжигать мусор на участке можно лишь при строгом соблюдении требований пожарной безопасности.

Тем временем мусор нарушает привычный образ жизни британцев. Из-за забастовки коммунальщиков Бирмингем погряз в мусорных горах. Тонны отходов и источаемую ими вонь дополняют расплодившиеся крысы невероятных размеров, которые абсолютно не боятся людей.