Остался заядлым курильщиком: словам адвоката Михаила Ефремова не поверили

Михаил Ефремов в среду, 9 апреля, вышел на свободу. Актер пробыл в колонии 4,5 года и вышел по УДО. Возле исправительного учреждения в Белгородской области Ефремова караулили журналисты, однако безрезультатно — актера вывезли тайно, через черный ход.

Пообщаться журналисты смогли только с адвокатом Михаила Ефремова Юрием Падалко. Тот заявил, что актер решил не давать комментариев журналистам, потому что страдает от тяжелой отдышки. Адвокат также рассказал, что в колонии актер бросил пить и курить. После выхода на свободу Ефремов планирует заняться своим здоровьем, а только потом вернется к работе.

Однако журналисты усомнились в правдивости слов адвоката Падалко. Как выяснил SHOT, Ефремов все время пребывания в колонии курил крепкие сигареты и всегда носил с собой пачку папирос*. Об этом рассказал один из сокамерников актера. По словам других заключенных, Ефремов так и остался заядлым курильщиком и только делает вид, что бросил.

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Правдивость слов о том, что актер бросил пить, тоже вызвала сомнения у журналистов. Еще находясь в колонии, Ефремов обещал после освобождения устроить "чудовищную движуху". По данным SHOT, друзья-заключенные актера отметили его УДО фуршетом. Впрочем, слухи о подготовке застолья в колонии опровергли как во ФСИН, так и адвокат Юрий Падалко.

* — Потребление табака или никотинсодержащей продукции вредит вашему здоровью.