При обрушении дома в Запорожье погибли дети

В Запорожской области спасатели ликвидируют последствия обрушения в многоквартирном доме. Об этом в среду, 9 апреля, рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям России.

Как уточнило ведомство в своем Telegram-канале, два подъезда жилого двухэтажного дома обрушились в селе Новополтавка. Повреждения получили восемь квартир, шесть из них разрушены.

Уже известно, что погибли двое детей — из-под завалов достали их тела. Четверых человек с травмами госпитализировали.

Продолжаются разборы завалов и поиск людей. В этих работах задействованы 50 специалистов и 17 единиц техники. Причина обрушения дома не сообщается.

Российские спасатели продолжают помогать с разбором завалов в пострадавшей от разгула стихии Мьянме. По поручению президента России Владимира Путина сотрудники МЧС трудятся в азиатской стране, перенесшей разрушительное землетрясение. Также ведомство доставило в Мьянму аэромобильный госпиталь, который позволяет проводить сложнейшие операции в полевых условиях.