Соединенные Штаты потратили на помощь киевскому режиму сотни миллиардов долларов, а теперь у украинцев покупают оружие для покушения на президента США. На это указал в среду, 9 апреля, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Комментарий Медведева последовал за сообщениями о том, что обвиняемый в попытке застрелить президента США пытался приобрести ракетную установку на Украине. Целей покупки он не скрывал, общаясь с украинцем, имеющим доступ к вооружениям.

Как написал российский политик в своем Telegram-канале, это позор, что "американские дебилы покупают у бандеровцев оружие, чтобы убить своего президента".

Медведев поинтересовался у "милосердного Трампа", не пора ли покарать истинных заказчиков покушения с Банковой — на этой улице в Киеве располагается администрация и официальная резиденция президента Украины.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский подчеркивал, что значительная часть оружия, которое киевскому режиму поставляет Запад, уходит на черный рынок и оказывается в руках террористических группировок и других преступников.