Певец Корзин рассказал о последнем разговоре с женой и похоронах

Алексей Корзин овдовел в конце марта, но стало об этом известно лишь на днях. Солист группы "Челси" тяжело переживает утрату своей жены Екатерины. Известно, что супруга артиста умерла во сне, ей было 34 года. О каких-либо серьезных заболеваниях Екатерина не рассказывала. Точная причина смерти жены Корзина из "Челси" не известна, ее со дня на день должны назвать эксперты.

"Катя подарила мне самый прекрасный момент в жизни — когда родился наш первый сын, я был рядом. Момент прощания с ней стал самым тяжелым в моей жизни. Если бы не огромное количество близких и родных людей, которые поддержали и пришли проводить Катю, пережить его было бы невозможно", - рассказал о похоронах возлюбленной убитый горем Корзин.

Певец сразу рассказал о горе старшему сыну, решив ничего не утаивать. Сейчас семью поддерживают друзья и близкие. По словам Корзина, у них дома часто бывают гости, дети. Артист старается больше времени уделять сыновьям: они вместе гуляют, рисуют, играют. Алексей как сейчас помнит последний разговор с женой.

"Наш последний разговор был за просмотром нашумевшей "Аноры". Мы обсуждали фильм, много смеялись, когда выбирали, что посмотреть в воскресенье", - сообщил певец Starhit.

По словам Корзина, он спасается в творчестве, но все равно на первом месте у него стоит благополучие детей. Как отметил артист, когда он поймет, что у них все хорошо и они под контролем, вернется в студию.