Эстония запретила россиянам участвовать в выборах

Граждан третьих стран, включая Россию и Белоруссию, лишат права голоса на местных выборах в Эстонии. Такие поправки в законодательство подписал в среду, 9 апреля, президент прибалтийского государства Алар Карис.

Политик назвал безусловно законным решение сохранить право голоса в Эстонии лишь за собственными гражданами и обладателями гражданства других стран Евросоюза.

При этом Карис призвал тех, у кого отобрали такое право, не думать, что "государство хочет исключить их из общественной жизни или видит в них угрозу безопасности". Также он заявил, что эти коррективы не должны нарушить единство внутри Эстонии, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что парламент Эстонии (Рийгикогу) отказался поддержать законопроект о закрытии границы с Россией. Слишком мало парламентариев проголосовали в поддержку соответствующих поправок.

Несмотря на это, эстонский кабмин решил возвести бункеры и противотанковые заграждения на границе с Россией. Также сеть укреплений будет включать в себя огневые позиции.