Новые подробности освобождения Ефремова из колонии

Михаил Ефремов в среду, 9 апреля, вышел на свободу. Актер пробыл в колонии 4,5 года и вышел по УДО. Возле исправительного учреждения в Белгородской области Ефремова караулили журналисты, однако безрезультатно — актера вывезли тайно.

Как утверждает Starhit, артист покинул колонию в шесть утра. Журналисты хоть и не смогли пообщаться с Михаилом Ефремовым, зато поговорили с его адвокатом Юрием Падалко. Тот демонстрировал хорошее настроение и явно доволен результатом своей работы.

"Михаил Ефремов освободился в законном порядке и отбыл по месту жительства в город Москву. Все хорошо, все изумительно, результат прекрасный. Мы четыре года к этому шли, у нас все получилось. Михаил Олегович уехал сегодня, закон не нарушен. По решению суда он освобожден", - сообщил адвокат.

Он сообщил, что после освобождения Михаил Ефремов будет заниматься восстановлением здоровья, а потом вернется к работе, по которой, утверждает адвокат, тот очень соскучился.

"Дай Бог, жизнь его сложится прекрасно", - выразил надежду защитник Ефремова.