Пекин отверг заявления Зеленского о китайских военных в зоне СВО

В Пекине опровергли утверждения Владимира Зеленского об участии китайских военных в украинском конфликте. Как заявили в МИД КНР, Китай не направлял своих военнослужащих в зону СВО.

По словам официального представителя китайского МИД Линь Цзяня, Пекин всегда требовал от своих граждан держаться подальше от зоны вооруженного конфликта.

"Избегать вовлеченности в какой бы то ни было форме, в частности воздерживаться от участия в военных операциях любой из сторон", - заявил Линь Цзянь.

Накануне Владимир Зеленский заявил о пленении на территории ДНР двух бойцов китайского происхождения. По его словам, солдаты из КНР попали в украинский плен в районе населенных пунктов Тарасовка и Белогоровка.

Слова Зеленского опровергли даже в Верховной Раде. Как заявил депутат украинского парламента, находящийся в СИЗО, Александр Дубинский, опубликованный президентом Украины ролик с якобы пленными бойцами КНР — это подделка.