В Госдуме призвали освободить от НДФЛ женщин с детьми

На рассмотрение Государственной думы будут внесены поправки, предусматривающие освобождение россиянок, имеющих детей, от обязанности уплачивать налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Инициаторами выступают лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) Сергей Миронов и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков.

Как уточняется в законопроекте, предлагается освободить от налога на доход женщин в возрасте до 30 лет в случае рождения или усыновления первого ребенка. При этом доход женщины не должен трехкратно превышать минимальный размер оплаты труда.

Наряду с этим предлагается освобождать от налога на доход женщин любого возраста в случае рождения или усыновления второго ребенка при условии, что их доход не превышает в четыре раза минимальный размер оплаты труда.

Сергей Миронов выразил надежду на то, что это создаст дополнительные финансовые стимулы для повышения рождаемости и поспособствует решению демографических проблем в нашей стране, сообщает ТАСС.

В 2024 году в России были приняты поправки о совершенствовании налоговой системы. Главная цель изменений — сделать ее более сбалансированной и справедливой. Новый законопроект, в частности, установил прогрессивную шкалу НДФЛ.

Между тем Российский союз промышленников и предпринимателей заявил, что следовало бы разработать схему семейного налогообложения, в которой учтут наличие детей. Такая мера отразила бы потребность нашей страны в кратном увеличении количества многодетных семей.