МИД России вызвал посла Франции

Российские власти требуют от Франции объяснений в связи с задержанием на территории этой страны сотрудницы Министерства иностранных дел России. Об этом рассказала в среду, 9 апреля, официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Как уточнила чиновница, сотрудницу МИД России задержала пограничная служба Франции, у россиянки изъяли компьютер и телефон. В конечном счете женщине разрешили въезд в страну, однако ей пришлось сутки провести в пограничной зоне аэропорта.

Захарова подчеркнула, что "оставлять это без последствий мы не намерены", поэтому в Министерство иностранных дел России вызван французский посол Николя де Ривьер — ему объявлен демарш, сообщает РИА Новости.

В феврале Россия уже высказывала Франции претензии в связи с нарушением обязательств по отношению к российским дипломатам. Французские власти не обеспечили надлежащим образом безопасность генерального консульства России в Марселе — в итоге на его территории прогремели взрывы.

Также МИД России подчеркивал, что во Франции сохраняются серьезные риски с точки зрения личной безопасности. Это не только высокий уровень террористической угрозы и неблагоприятная криминогенная обстановка, но и масштабная русофобская кампания в СМИ, развернутая официальными властями.