Актриса Алена Хмельницкая: "От перегрузок лицо стало неузнаваемым"

Алена Хмельницкая прославилась после выхода на экраны фильма "Сердца трех". Она исполнила роль Леонсии, которая разрывалась между двух мужчин, которых сыграли Владимир Шевельков и Сергей Жигунов. В основном съемки проходили в Крыму, однако первую встречу героев Хмельницкой и Шевелькова на берегу океана снимали в Индии.

"Другая планета, везде опасности, всякая зараза. Все нужно протирать, воду кипятить, запрещено многое, в том числе и свежевыжатый сок, питаться можно только в гостинице. Сложно было уворачиваться от радушного местного населения, которое обязательно хотело нас накормить, обнять или как минимум руку пожать. Я себя чувствовала некомфортно, не привыкла держать жесткую дистанцию", - рассказала актриса.

Хмельницкой пришлось побороться за роль Леонсии. На ее роль пробовалось более 80 человек, Алену не сразу утвердили. Однако именно эта роль в итоге прославила молодую артистку. Закрепили успех такие ленты как "Самая красивая" и "Русские амазонки". В "Амазонках" Хмельницкая играла с Ириной Розановой, Мариной Могилевской и Леонидом Якубовичем. Сериал рассказывает о пилотах.

"Я совершенно страх потеряла и как-то раз полетела выполнять для съемок фигуры высшего пилотажа вместе с пилотом, хотя девчонки благоразумно отказались. По большому счету, это не требовалось для сериала, или надо было лететь всем, потому что пришлось потом серьезно монтировать сцену. Камеру прикрепили к приборной доске. Я с трудом убрала с лица выражение, будто я на аттракционе, и старательно изображала, что для меня все эти фигуры высшего пилотажа: бочки, петли — рутина и обычная работа. Но от перегрузок лицо стало неузнаваемым", - рассказала актриса изданию "7 Дней".