Певец Робби Уильямс перестал есть и заболел цингой

Робби Уильямс дал откровенное интервью, в котором признался, что его сразила депрессия впервые за последние годы. Поводом стали переживания за родных. Дело в том, что мать артиста страдает деменцией, у отца болезнь Паркинсона, а теща борется с онкологическим заболеванием. Певец подозревает, что на его состоянии также могла отразиться диета.

В конце прошлого года Робби Уильямс решил сбросить лишний вес. Он стал не только тщательно следить за питанием, но и прибег к препарату, помогающему быстро похудеть. В результате артист начисто лишился аппетита. Он буквально перестал есть. Вскоре из-за нехватки питательных веществ у Робби развилась цинга. Самое страшное, что певец не понимал всей серьезности ситуации.

Уильямс признался, что обеспокоенность окружающих его нездоровым видом, только льстила ему, потому что "когда у тебя дисморфофобия, и люди говорят, что беспокоятся о том, как ты выглядишь, ты думаешь: "Я этого добился". Когда люди говорят: "Мы беспокоимся, что вы слишком худой", это звучит в моей голове как "Джекпот. Я достиг своей цели".

Близкие, тем не менее, сумели повлиять на Робби, он стал питаться, болезнь и депрессия отступили. Однако певец не скрывает, что вместе с женой Айдой их периодически "накрывает", что они недостаточно помогают близким в борьбе с несчастьями. Однако они не сдаются.

"Мы — единое целое… и нам предстоит многое пережить… нужно быть терпеливыми, любить себя и любить тех, кто переживает то, что переживают они", - заявил Уильям The Mirror.

Меж тем совсем скоро Робби Уильямс отправится в гастрольный тур. 31 мая у него выступление в Эдинбурге. А затем пройдут концерты в Лондоне, Манчестере, Бате и Ньюкасле. Это случится после напряженных — и очень успешных — 12 месяцев, в течение которых Робби продвигал автобиографический фильм "Лучше быть", а также свою предстоящую художественную выставку "Радикальная честность".