Мишустин потребовал максимальных усилий в поддержке участников СВО

От российской социальной сферы требуются максимальные усилия, чтобы каждый ветеран специальной военной операции и его семья получали всю необходимую помощь. Такое заявление сделал в среду, 9 апреля, глава правительства России Михаил Мишустин.

Как подчеркнул премьер, помощь участникам, ветеранам СВО и их родственникам должна осуществляться в короткие сроки и в полном объеме — как на федеральном уровне, так и в регионах.

Для повышения качества реабилитации бойцов Минтруд уже разработал единые стандарты социальной поддержки — нужно организовать их оперативное внедрение в деятельность учреждений социальной сферы, отметил Мишустин.

Соцфонд и эксперты медико-социальной экспертизы должны проявить ответственный подход к снабжению ветеранов спецоперации техническими средствами реабилитации — все процессы должны быть простыми, удобными и понятными, подчеркнул политик.

Премьер-министр заявил, что важно ориентироваться на обратную связь от людей, которым и адресованы меры поддержки, сообщает пресс-служба федерального кабмина.

Вопросы помощи бойцам СВО и их семьям решаются на самом высоком уровне — президент лично встречается с военными и их родными. На мартовской встрече Владимир Путин, по его личному признанию, едва сдержал эмоции, поскольку "очень трогательно было".

В День защитника Отечества российский лидер встретился в Кремле с героями спецоперации. Поздравляя их с праздником, Владимир Путин подчеркивал, что они достойно проходят через тяжелые испытания и проявляют себя как истинные патриоты России.