Обвиняемый в мошенничестве генерал Попов отправится на СВО

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов добился разрешения вернуться на фронт — он будет участвовать в специальной военной операции. Об этом рассказал в среду, 9 апреля, адвокат военного.

Попов был задержан и арестован в мае 2024 года по обвинению в мошенничестве — ему вменяют хищение металлоконструкций на 130 миллионов рублей.

Как уточнил адвокат Сергей Буйновский, Министерство обороны России приняло положительное решение по ходатайству Попова и согласилось заключить с ним контракт для отправки в зону спецоперации, сообщает ТАСС.

По информации Telegram-канала Mash, Иван Попов отправится на фронт из тамбовского следственного изолятора, где его содержали в последнее время. В своем открытом письме к главе государства генерал подчеркивал, что для него "армия — весь смысл жизни".

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому на военную службу в рамках мобилизации могут быть призваны граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за некоторые тяжкие преступления.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что практика помилования за участие в специальной военной операции не содержит каких-либо исключений в отношении осужденных по резонансным преступлениям.