Задержание сотрудницы Министерства иностранных дел России во Франции усугубляет отношения между Москвой и Парижем. Об этом заявил в среду, 9 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как подчеркнул пресс-секретарь российского лидера, российско-французские отношения и без того уже были испорчены действиями властей Франции — недавний инцидент лишь усугубит ситуацию.

Россия осуждает задержание в парижском аэропорту сотрудницы МИД как совершенно недопустимое и противоречащее всем обязательствам Французской Республики в рамках Венской конвенции, отметил Песков.

Представитель Кремля также указал на то, что на протяжении длительного времени к задержанной россиянке не допускали представителей нашей консульской службы в Париже, сообщает ТАСС.

Диалог между Россией и Францией разладился на фоне активной поддержки Парижем киевского режима и обсуждением инициативы отправки французских миротворцев на Украину вопреки протестам российской стороны.

При этом источники утверждают, что именно французский президент Эмманюэль Макрон может стать единым представителем Европы на переговорах с Россией о заключении мира на Украине. В пользу его кандидатуры говорит то, что прежде он поддерживал довольно тесный контакт с президентом России Владимиром Путиным.