Собянин: Москва приглашает разработчиков цифровых решений в медицине

Сергей Собянин пригласил к сотрудничеству разработчиков цифровых решений в медицине. Об этом глава города написал сегодня на своей странице ВКонтакте.

Приоритетные направления - это сервисы для пациентов, которые позволят получать онлайн-консультации, выбирать врача, составлять план лечения и расписание приёма лекарств, а еще вести дневник здоровья.

Кроме того, важны технологии для дистанционного мониторинга здоровья; инновации для операционных и многое другое. Информацию о своих разработках можно отправить на сайт Центра диагностики и телемедицины. Выбранные проекты пройдут апробацию на базе городских клиник и получат поддержку на этапах тестирования. Лучшие разработки войдут в систему здравоохранения Москвы.