Посторонний человек будет следить за освобожденным Ефремовым

24 марта суд удовлетворил прошение Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении. Сегодня, 9 апреля, артист покинул колонию и отправился домой. В ближайшее время он должен явиться в уголовную исполнительную инспекцию по месту жительства, за ним закрепят инспектора. Тот разработает график, в соответствии с которым актер должен будет появляться в уголовно-исполнительной инспекции. Кроме того, будет выработана своего рода индивидуальная программа, которая позволит инспектору быть в курсе того, что происходит с Ефремовым и насколько успешно идет процесс его интеграции в общество, передает "МК".

Отмечается, что актер попал под программу постпенитенциарной пробации. Однако чтобы воспользоваться ею, артисту следует дать согласие. Скорее всего, считают журналисты, актер пойдет на это, потому что ему выгодно. Дело в том, что люди, которые проходят пробацию, в дальнейшем могут рассчитывать на поддержку уголовной инспекции в послаблении ограничений, которые наложены в соответствии с УДО.

В центре пробации артиста встретят минимум три специалиста. Один поинтересуется, требуется ли ему помощь в трудоустройстве, второй - психолог - окажет артисту содействие в реабилитации после освобождения.

Также сообщается, что Ефремову крайне нежелательно вступать в конфронтацию с тюремным ведомством, так как это может ему грозить ухудшением положения (наложением еще больших ограничений). Кстати, УИИ также вправе обращаться в суд с ходатайством об отмене УДО. В этом случае инспекторы должны представить веские основания. Кроме того, если актер совершит правонарушение или преступление, то УДО также по суду может быть отменено и он вернется в колонию.

Ранее певица Вика Цыганова крайне негативно высказалась об освобождении Михаила Ефремова. Артистка уверена, что вердикт суда об УДО актера это опасная ошибка, способная привести к новым жертвам. Певица считает, что Ефремов не изменился за эти годы тюремного заключения. "Наркоман, алкоголик, убийца — таким он ушел в тюрьму, таким и вернется. Лучшее место для него — камера", — резюмировала Цыганова.