Каждый столичный девятиклассник гарантировано получит бесплатное место в колледже

Специалисты со средним профессиональным образованием в столице сейчас нужнее всего. Такой вывод можно сделать по результатам опроса крупнейших работодателей Москвы. Городу не хватает квалифицированных мастеров в автомобильной сфере, IT, общественном питании, медицине, индустрии красоты и гостеприимства. Поэтому столичные власти сегодня делают упор на модернизацию колледжей и образовательные программы.

"Сформировали образовательную программу таким образом, что 70% времени – это непосредственно практика. Начинают ребята практическую подготовку здесь, в лаборатории, а дальше уже выходят в наши партнерские салоны, где продолжают оттачивать свое профессиональное мастерство", - говорит Анна Мельникова, директор Московского образовательного комплекса "Запад".

Это как раз один из таких колледжей. Студентов трудоустраивают еще на стадии обучения. Благодаря индивидуальному плану образования на последних курсах у них уже есть возможность одновременно учиться и зарабатывать.

Профессия парикмахера, стилиста, визажиста и мастера маникюра – одна из тех, которая будет востребована всегда, говорят здесь. Поэтому за партами и в обновленных лабораториях практически нет свободных мест. Ну а главное, по словам педагогов, дети приходят получать специальность с горящими глазами, потому что точно знают, чего хотят, а все условия для этого созданы.

Оснащению этих учебных заведений могут позавидовать даже профильные предприятия. Так, например, в автомобильном колледже есть все необходимое мастерские и цеха, чтобы каждый выпускник обладал навыками эксперта.

"Практика у нас в колледже начинается с первого курса, проходит в подобных мастерских. У нас их достаточно большое количество. Каждый год мы их обновляем, покупаем новое оборудование, какие-то автомобили. В этом году открыта мастерская по ремонту электромобилей", - рассказал Роман Фомин, директор Московского автомобильно-дорожного колледжа им. А.А. Николаева.

Выпускники московских колледжей смогут поступать в вуз по внутренним экзаменам. А у работодателей студенты получают преимущество при трудоустройстве. И, по статистике, найти себя в профессии после окончания учебного заведения удаётся 95 процентам учащихся.

"Компания заинтересована в тех кадрах, которые готовы и хотят сотрудничать с нами на долгосрочной перспективе. Которые готовы развиваться и учиться. А мы готовы эти кадры обучать. Именно поэтому мы настолько активны сейчас в построении взаимоотношений со средними учебными заведениями и с высшими учебными заведениями", - указала Анна Курмаева, директор по персоналу автомобильной торговой компании.

В 63 колледжах, подведомственных правительству Москвы, сейчас около 130 тысяч студентов, которые учатся по 150 востребованным специальностям во всех ключевых отраслях экономики. И девятиклассники гарантировано получат бесплатное место в этих учебных заведениях. Для этого Москва увеличила количество бюджетных мест в городских колледжах до 37 тысяч.