Районы станут ближе: в разных частях Москвы возводят несколько мостов

Там, где еще недавно была необлагороженная набережная, теперь активно развивается новая транспортная инфраструктура. Она напрямую повлияет на трафик сразу нескольких районов столицы. Новый мост вблизи Новозаводской улицы соединит районы Хорошево-Мневники и Филевский парк.

Сейчас здесь - активная стройка: много техники и шум. Но, несмотря на это, судоходное движение продолжается. Речные трамваи и лодки свободно проходят между строящимися опорами моста. И хотя сейчас этого не видно, но, по словам конструкторов, это один из самых интересных проектов столицы.

У моста уже появилось неофициальное название - "Парус". Все из-за его необычного дизайна: сама конструкция будет напоминать верхнюю палубу корабля, а центральное пролетное строение оформят в виде паруса.

"Пилон будет высотой 86 метров. Он будет наклонный, его будет сложно удержать, то есть много СВСиУ, много распорок, поддержек. Этот будет визитной карточкой Москвы, потому что таких мостов не было еще, он и в России, наверное, такой первый", - говорит Николай Раевский, начальник участка.

Длина моста "Парус" составит 250 метров, стоять он будет на трех опорах, две из которых уже готовы. А все строительство обещают завершить не позже 2026 года.

Еще один строящийся мост между Шелепихинской набережной и Филевской поймой - 315 метров в длину. Здесь будет шесть полос для автомобилей и два пешеходных тротуара. Уже в этом году здесь проедут первые машины.

Этому объекту уже присвоено имя - мост Академика Королева. Такое название выбрали не случайно: по новой дороге, проложенной по мосту, можно будет напрямую проехать к Национальному космическому центру, строительство которого завершается в районе Филевский парк. Уже сейчас здание центра с высоким шпилем прекрасно видно прямо отсюда. Сам мост пока не окрашен, но в будущем приобретет белый цвет.

"В возведении этого моста сложность заключается в плотной застройке, в жилой застройке. Площадки позволяли минимальное складирование материалов. Но с этой тенденцией мы справились", - отметил Павел Глазков, руководитель проекта филиал АО "ДиМ" Мостоотряд-4.

Именно густая заселенность района делает этот мост особенно значимым.

"Береговой мост осуществляет связь с существующими перекрестками и с Хорошевским районом, а Новозаводский мост обеспечивает связь Новозаводской улицы и Мневниковской поймы. Данные мосты необходимо запускать вместе, так как они должны обеспечить новую полноценную связь между тремя районами", - рассказала Екатерина Кирпичникова, главный специалист Института Генплана.

Сейчас соседние дороги сильно перегружены, и новая транспортная развязка позволит существенно разгрузить трафик и для местных жителей сократить время в пути между двумя берегами Москвы-реки.