Три северных оленя теперь живут в национальном парке "Лосиный остров"

Два самца в самом расцвете сил и еще совсем молодая девятимесячная самочка. Еще неделю назад они бегали в упряжке на Крайнем Севере, а сегодня осваиваются в подмосковье - в "Лосином острове". Работники лесопарка подозревают, что новоселы-то и привезли с собой зиму. Но шутки-шутками, а похолодание и выпавший снег северным оленям - как нельзя кстати.

"Они к нам приехали из условий, где ночью сейчас -20, а днем +8, и, конечно, такая продолжительная зима поможет им пережить момент переезда в новые условия", - отметила Карина Фоменко, начальник научного отдела национального парка "Лосиный остров".

Новых постояльцев заселили в просторный вольер. Тень от деревьев спасет любителей прохлады от солнца, которое вскоре начнет припекать, а укрытия спрячут от любопытных глаз. Впрочем, внимания эти парнокопытные не боятся.

Северные олени сильно отличаются от своих более теплолюбивых собратьев. К другим представителям вида человеку сложно вот так подобраться. Но олени тундры - спокойные, покладистые. Когда они полностью адаптируются, к ним можно будет подойти вплотную и даже подружиться.

От других обитателей "Лосиного острова" северяне отличаются и внешне: широкие копыта, чтобы держаться на снегу как на лыжах, крупные носы, которыми легче вдыхать холодный воздух. Глаза – и те особенные: в теплое время - золотистые, в мороз – темно-синие. Новые животные не только внесут разнообразие в фауну национального парка, но и помогут науке.

Но для начала сотрудники изучат характеры этой троицы - тогда им и дадут подходящие клички. А пока на новых соседей из-за ограды поглядывает лось Лёха - звезда соцсетей и теленовостей. Полгода он прожил на территории заброшенного завода в Дмитрове, быстро привык к местным жителям, которые активно его подкармливали, и перестал сам добывать себе еду. Месяц назад Лёху перевезли в национальный парк, он уже здесь вполне освоился и, похоже, готов поделиться секретами адаптации с гостями с севера.