Московская организация Всероссийского общества слепых отмечает 100-летие

9 апреля исполняется 100 лет со дня образования Московской организации Всероссийского общества слепых.

В Храме Христа Спасителя прошел праздничный концерт. Там же организовали выставку продукции предприятий ВОС. Первые артели - для инвалидов по зрению - появились еще в 1925 году.

Сегодня в столице, помимо компаний, созданы и учебно-производственные объединения, где могут получать профессию и работать люди с подобными ограничениями по здоровью. А благодаря городским программам незрячие москвичи получают комплексную поддержку и реабилитацию.