В "Аптекарском огороде" расцвел Язык дьявола - редкий цветок, которым лучше любоваться на расстоянии.

Пройти мимо невозможно: огромное бордово-коричневое соцветие с жирным блеском источает запах тухлого мяса на несколько метров вокруг. Во время цветения у себя на родине в тропической Азии коварное растение разогревается до 40 градусов, распространяя зловоние. Мухи и жуки идут на него и попадают внутрь цветка как в ловушку: обратно им уже не выбраться - мешают щетинки.

"За это время они опыляют растение, самая нижняя часть камеры тоже разогревается, там созревают мужские цветки, мухи пачкаются пыльцой, через сутки щетинки отмирают, и муха вылетает наружу, рядом уже другие соцветия. Самое главное, что мухам это не вредит, там приятный нектар, тепло, уютно и защита от всяких хищников", - рассказал Алексей Филин, научный сотрудник "Аптекарского огорода".